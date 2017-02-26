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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26/2/2017 بالبنوك وارتفاع السوق الموازي

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26/2/2017 بالبنوك وارتفاع السوق الموازي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26/2/2017 بالبنوك وارتفاع السوق الموازي

سمر العشري

ارتفاع سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2203 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 4.1897 جنيه مصري في بنك  ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الأحد في البنوك :

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫٢٢٠٣ جم

٤٫٢٦٦٧ جم

 منذ دقيقتين,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫٢١٧٥ جم

٤٫٢٦٦٦ جم

 منذ دقيقتين,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٢١٠٧ جم

٤٫٢٣٧٣ جم

 منذ دقيقتين,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫٢٠٢٨ جم

٤٫٢٢٨٨ جم

 منذ دقيقتين,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫١٩٩٨ جم

٤٫٢٢٦ جم

 منذ دقيقتين,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫١٩٩٦٦٤ جم

٤٫٢٢٦٥٥٤ جم

 منذ دقيقتين,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫١٨٦٧ جم

٤٫٢١٣٣ جم

 منذ دقيقتين,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫١٨٦٢ جم

٤٫١٩٩٨ جم

 منذ دقيقتين,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫١٨٦١ جم

٤٫٢١٣٣ جم

 منذ دقيقتين,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫١٨٠٤٩ جم

٤٫٢٢٦٣٣ جم

 منذ دقيقتين,
BM.jpg

بنك مصر

٤٫١٧٨٢ جم

٤٫١٨٩٧ جم

 منذ دقيقتين,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫١٧٤٢ جم

٤٫٢٢٧٨ جم

 منذ دقيقتين,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫١٧٣٣ جم

٤٫٢٢٣٧ جم

 منذ دقيقتين,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫١٦٤٥ جم

٤٫٢١٣٣ جم

 منذ دقيقتين,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫١٥١ جم

٤٫٢٢١٦ جم

 منذ دقيقتين,
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫١٤٢٥ جم

٤٫٢٠٧ جم

 منذ دقيقتين,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫١٣٢٣ جم

٤٫٢٠٩٢ جم

 منذ دقيقتين,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫١٢٨٨ جم

٤٫٢٧٠١ جم

 منذ دقيقتين,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫١٠١ جم

٤٫٨٠٨ جم

 منذ دقيقتين,
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٠٧٣٦ جم

٤٫٢٦ جم

 منذ دقيقتين,

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

 

 الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.50  جنيه مصري ، وسعر البيع 4.65 جنيه مصري .

 

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رئيس قسم الأخبار

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