أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-2-2017

سمر العشري

يشهد الحديد هذه الفترة حالة من الانخفاض الحاد في قيمته علي الرغم من معاودة ارتفاع سعر الدولار حاليا ، وأيضا وسط ارتفاع كبير في أسعار الذهب في محلات الصاغة، وعلي الرغم من كل هذه العوامل إلا أن الحديد مازال يستمر في الهبوط، حيث تلجأ الشركات إلي المنافسة الشديدة بين بعض وأيضا العامل الذي أثر بشكل كبير هو حالة الركود الشديد التي شهدتها الأسواق بعد قرار التعويم الجنية .

سعر الحديد اليوم الأحد :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر حديد عز عز 8680 جنية 8700 جنية الدخيلة 8680 جنية 8700 جنية حديد المصريين المصريين 8550 جنية 8550 جنية حديد بشاي بشاي 8600 جنية 8600 جنية الوطنية للصلب العتال 8650 جنية 8650 جنية حديد عطيه عطيه 8650 جنية 8650 جنية حديد المراكبي المراكبي 8550 جنية 8550 جنية حديد الكومي الكومي – – حديد المعادي المعادي 8550 جنية 8550 جنية حديد بيانكو بيانكو 8500 جنية 8500 جنية حديد العشري العشري 8500 جنية 8500 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 8600 جنية 8600 جنية حديد الجارحي الجارحي 8650 جنية 8650 جنية حديد الوطنية الوطنية – – حديد اركو اركو 8650 جنية 8650 جنية حديد قوطة قوطة 8500 جنية 8500 جنية حديد سرحان سرحان – – حديد الجيوشي الجيوشي 8500 جنية 8500 جنية مصر ستيل مصر ستيل 8500 جنية 8500 جنية

سعر الأسمنت اليوم الأحد :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 700 جنيه 705 جنيه النصر 685 جنيه 685 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 740 جنيه 740 جنيه الفهد 700 جنيه 700 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 685 جنيه 690 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنيه 700 جنيه حورس 690 جنيه 690 جنيه أسمنت النهضة النهضة 780 جنيه 785 جنيه الصخرة 685 جنيه 685 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 695 جنيه 700 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 705 جنيه 705 جنيه الممتاز 710 جنيه 710 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 685 جنيه 685 جنيه أسمنت العريش العسكري 695 جنيه 700 جنيه أسمنت سيناء سيناء 680 جنيه 685 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه 755 جنيه السويس للأسمنت السويس 735 جنيه 735 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 735 جنيه 735 جنيه تكنو 680 جنيه 685 جنيه أسمنت حلوان حلوان 735 جنيه 735 جنيه أسمنت شورى شورى 690 جنيه 690 جنيه مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنيه 720 جنيه السويدي السويدي 695 جنيه 700 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 685 جنيه 685 جنيه أسمنت بنى سويف تايتان 720 جنيه 695 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 685 جنيه 685 جنيه الإسكندرية للأسمت الماكس 730 جنيه 730 جنيه أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنيه 775 جنيه البرج 780 جنيه 780 جنيه الساحل 850 جنيه 850 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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