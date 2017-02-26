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ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 26 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

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ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 26 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 26 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

 مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.90 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 26/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة  العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك  :

 

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
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كريدي أجريكول

١٥٫٩ جم

١٦ جم

منذ 20 دقيقة,
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مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٩ جم

١٦ جم

منذ 20 دقيقة,
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بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٨ جم

١٥٫٩ جم

منذ 20 دقيقة,
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البنك المصري الخليجي

١٥٫٧٩ جم

١٥٫٨٩ جم

منذ 20 دقيقة,
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البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٧٦ جم

١٥٫٨٦ جم

منذ 20 دقيقة,
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البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٧٦ جم

١٥٫٨٦ جم

منذ 20 دقيقة,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

منذ 20 دقيقة,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

منذ 20 دقيقة,
BARAKA.jpg

بنك البركة

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

منذ 20 دقيقة,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

منذ 20 دقيقة,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

منذ 20 دقيقة,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٧٤ جم

١٥٫٨٤ جم

منذ 20 دقيقة,
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

١٥٫٧٣ جم

١٥٫٨ جم

منذ 20 دقيقة,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

منذ 20 دقيقة,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

١٥٫٧ جم

١٥٫٧٥ جم

منذ 20 دقيقة,
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بنك التنمية والائتمان الزراعى

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

منذ 20 دقيقة,
BDC.jpg

بنك القاهرة

١٥٫٧ جم

١٥٫٧٧ جم

منذ 20 دقيقة,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

منذ 20 دقيقة,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

منذ 20 دقيقة,
BM.jpg

بنك مصر

١٥٫٦٧ جم

١٥٫٧٢ جم

منذ 20 دقيقة,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

١٥٫٦٥ جم

١٥٫٧٥ جم

منذ 20 دقيقة

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

 

 

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.30 جنيه مصري، وسعر البيع 17.60 جنيه مصري .

 

 

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رئيس قسم الأخبار

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