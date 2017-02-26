ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 26 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.90 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 26/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك :

البنك شراء بيع آخر تحديث كريدي أجريكول ١٥٫٩ جم ١٦ جم منذ 20 دقيقة, مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٥٫٩ جم ١٦ جم منذ 20 دقيقة, بنك مصر إيران للتنمية ١٥٫٨ جم ١٥٫٩ جم منذ 20 دقيقة, البنك المصري الخليجي ١٥٫٧٩ جم ١٥٫٨٩ جم منذ 20 دقيقة, البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٥٫٧٦ جم ١٥٫٨٦ جم منذ 20 دقيقة, البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٥٫٧٦ جم ١٥٫٨٦ جم منذ 20 دقيقة, بنك بلوم مصر ١٥٫٧٥ جم ١٥٫٨٥ جم منذ 20 دقيقة, بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٥٫٧٥ جم ١٥٫٨٥ جم منذ 20 دقيقة, بنك البركة ١٥٫٧٥ جم ١٥٫٨٥ جم منذ 20 دقيقة, بنك الاسكندرية ١٥٫٧٥ جم ١٥٫٨٥ جم منذ 20 دقيقة, بنك التعمير و الاسكان ١٥٫٧٥ جم ١٥٫٨٥ جم منذ 20 دقيقة, البنك العربي الافريقي الدولي ١٥٫٧٤ جم ١٥٫٨٤ جم منذ 20 دقيقة, البنك المصري لتنمية الصادرات ١٥٫٧٣ جم ١٥٫٨ جم منذ 20 دقيقة, البنك التجارى الدولي CIB ١٥٫٧ جم ١٥٫٨ جم منذ 20 دقيقة, البنك الأهلي المصري ١٥٫٧ جم ١٥٫٧٥ جم منذ 20 دقيقة, بنك التنمية والائتمان الزراعى ١٥٫٧ جم ١٥٫٨ جم منذ 20 دقيقة, بنك القاهرة ١٥٫٧ جم ١٥٫٧٧ جم منذ 20 دقيقة, بنك قناة السويس ١٥٫٧ جم ١٥٫٨ جم منذ 20 دقيقة, المصرف المتحد ١٥٫٧ جم ١٥٫٨ جم منذ 20 دقيقة, بنك مصر ١٥٫٦٧ جم ١٥٫٧٢ جم منذ 20 دقيقة, بنك فيصل ١٥٫٦٥ جم ١٥٫٧٥ جم منذ 20 دقيقة

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.30 جنيه مصري، وسعر البيع 17.60 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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