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شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:48 مساءً
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:47 مساءً
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية"
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب»
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:43 مساءً
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:42 مساءً
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته "
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ستاد مصر: تحليل مباراة إنبي ومصر للمقاصة ضمن الأسبوع الـ 20 للدوري المصري
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السبت 25 فبراير 2017 11:53 مساءً
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