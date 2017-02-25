حظك اليوم برج الجدي الأحد 26/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقاً لبعضهم الآخر، أو تراجعاً عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء



عاطفياً: تصرفاتك الطائشه قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية



صحياً: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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