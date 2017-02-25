حظك اليوم برج العقرب الأحد 26/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك وإلا استمرت المصاعب في الزيادة ، يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية من دون إضاعة الكثير من الطاقة



عاطفياً: تضطر إلى تصحيح أمور كثيرة في التعامل مع شريك طباعه صعبة، لكن مع الأيام تتفهمه أكثر فأكثر وتسير الأمور بينكما على ما يرام



صحياً: التعاطي مع الجسد يتطلب عناية فائقة واهتماماً خاصاً لتبقى في وضع صحي سليم

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads