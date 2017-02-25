حظك اليوم برج العذراء الأحد 26/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماستك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد



عاطفياً: احرص على تبادل الإعجاب بالقدر نفسه وألا تنتابك النرجسية ، فمتى ساءت الأمور وصارت بالعكس ، فإنك ستحتاج إلى الدعم



صحياً: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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