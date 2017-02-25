حظك اليوم برج الأسد الأحد 26/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: تواجه ضغطا كبيرا في العمل، لكنك قادر على تجاوز الصعوبات مهما بلغت



عاطفياً: تجد الانسجام فى حياتك العاطفية ولا سيما إذا كنت تعيش مع شريك منفتح العقل ورحب الصدر



صحياً: تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التي تفيد بشرتك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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