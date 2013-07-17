ننشر أسماء لجنة تعديل الدستور .. ومصادر : تبدأ عملها غدًا

علمت وكالة أونا من مصادر برلمانية ان لجنة تعديل الدستور المعطل قد اكتملت وترددت انباء عن عقد لجنة الخبراء المشكلة من 10 أعضاء لتعديل الدستور أولى أجتماعتها غدا الخميس بمجلس الشورى.

وقد تضمنت القائمة النهائية لأعضاء لجنة الخبراء المكونة من 10 أعضاء، التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى المؤقت، والمختصة بوضع التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل.

وتضم القائمة كلا من المستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لتمثيل القضاء العالى فى لجنة تعديل الدستور.

كما تضم اللجنة المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتمثيل المحكمة فى اللجنة.

ومن أساتذة الجامعات الدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.