7 أشياء تحدث لجسمك إذا انخفض مستوى فيتامين ''د''

شيماء مصطفى

تعد الفيتامينات بمختلف أنواعها ذات فائدة كبيرة لجسم الإنسان، إلا أن نقصانها أو زيادتها عن الحد المسموح قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

ومن أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم باستمرار، فيتامين "د"، والذي يؤثر على الموصلات العصبية ويشكل نقصانها خطورة بالغة على صحة الإنسان.

ويسبب نقص فيتامين "د" في الجسم 7 مشاكل صحية نستعرضها فيما يلي:

- هشاشة العظام

يساعد فيتامين "د" في المساعدة على امتصاص الكالسيوم إلى مجرى الدم، وهي الوظيفة الأهم له، أما في حالة نقصان نسبته في الجسم، فإن الجسم سيبدأ في الحصول على الكالسيوم الذي يحتاجه من العظام ما يسبب ضعفها.

- تساقط الشعر

يسبب نقص فيتامين "د" تساقط الشعر، حيث أنه مرتبط بالجينات التي تعزز نمو بصيلات الشعر.

- ضغط الدم

يؤدي نقص فيتامين "د" إلى خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- العرق الزائد

يعد التعرق الزائد عارض صحي يؤشر على نقص فيتامين "د" في الجسم.

- نقص المناعة

الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "د" هم الأكثر عرضة لالتهابات الجهاز التنفسي.

- الاكتئاب

وجد الأطباء أن إعطاء جرعات للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يحسن من نفسيتهم.

- الخمول خلال النهار

من أهم أعراض نقص فيتامين "د" في الجسم الخمول خلال النهار والتسبب بالنعاس المفرط.

وفيما يتعلق بالوسائل التي يمكن من خلالها تزويد الجسم بفيتامين "د"، يعد البيض والزبادي وسمك السالمون وعصير البرتقال من أهم مصادر الفيتامين بالإضافة إلى أشعة الشمس.

شبكةعيونالإخبارية

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