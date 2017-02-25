أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب» -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

7 أشياء تحدث لجسمك إذا انخفض مستوى فيتامين ''د''

Google+ Print
7 أشياء تحدث لجسمك إذا انخفض مستوى فيتامين ''د'' 7 أشياء تحدث لجسمك إذا انخفض مستوى فيتامين ''د''

تعد الفيتامينات بمختلف أنواعها ذات فائدة كبيرة لجسم الإنسان، إلا أن نقصانها أو زيادتها عن الحد المسموح قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

ومن أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم باستمرار، فيتامين "د"، والذي يؤثر على الموصلات العصبية ويشكل نقصانها خطورة بالغة على صحة الإنسان.

ويسبب نقص فيتامين "د" في الجسم 7 مشاكل صحية نستعرضها فيما يلي:

- هشاشة العظام

يساعد فيتامين "د" في المساعدة على امتصاص الكالسيوم إلى مجرى الدم، وهي الوظيفة الأهم له، أما في حالة نقصان نسبته في الجسم، فإن الجسم سيبدأ في الحصول على الكالسيوم الذي يحتاجه من العظام ما يسبب ضعفها.

- تساقط الشعر

يسبب نقص فيتامين "د" تساقط الشعر، حيث أنه مرتبط بالجينات التي تعزز نمو بصيلات الشعر.

- ضغط الدم

يؤدي نقص فيتامين "د" إلى خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- العرق الزائد

يعد التعرق الزائد عارض صحي يؤشر على نقص فيتامين "د" في الجسم.

- نقص المناعة

الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "د" هم الأكثر عرضة لالتهابات الجهاز التنفسي.

- الاكتئاب

وجد الأطباء أن إعطاء جرعات للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يحسن من نفسيتهم.

- الخمول خلال النهار

من أهم أعراض نقص فيتامين "د" في الجسم الخمول خلال النهار والتسبب بالنعاس المفرط.

وفيما يتعلق بالوسائل التي يمكن من خلالها تزويد الجسم بفيتامين "د"، يعد البيض والزبادي وسمك السالمون وعصير البرتقال من أهم مصادر الفيتامين بالإضافة إلى أشعة الشمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع