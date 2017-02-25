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فوائد جديدة للثوم لم تعرفها من قبل

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فوائد جديدة للثوم لم تعرفها من قبل فوائد جديدة للثوم لم تعرفها من قبل

استخدامات الثوم لا تقتصرعلى الطبخ وفوائده لا تنحصر في تناوله فقط.
ولكن للثوم فوائد أخرى.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية نقلا عن دراسة أجراها باحثون في جامعة "ميسوري" الأمريكية أن للثوم فوائد كثيرة فى معالجه بعض الأمراض، فللثوم فوائد فى علاج الشعر والبرد والبشرة وغيرها من الفوائد نستعرضها فيما يلي:

فوائد الثوم

- يستخدم فى علاج الشعر

يساعد على نمو الشعر ومنع تساقطه، كما يزيل القشرة ويحسن الشعر ويقوى جذوره ويزيد سماكته، و يحتوى على نسبة حديد عالية تعمل على وصول أكبر كمية من الدم إلى الرأس، كما يحتوى أيضا على نسبة من الفيتامين والذى يعمل على تحسين الشعر ونعومته

*هناك طرق مختلفة لاستخدامه للشعر*

- شراء زيت الثوم جاهز من العطار واستخدامه مباشرةً من غير أى اضافات على الشعر

- طحن الثوم مع زيت الزيتون لما يحتويه زيت الزيتون من
(فيتامين "E"، فيتامين "ه"، وفيتامين "ك"، وفيتامين "ج"،.... ) واستخدامهم بعد الخلط مباشرا

- هرس الثوم مباشرةً على فروة الرأس وتفريغ ما بها من سائل، وينصح بعدم أستخدام البشرة الحساسة لها

- لعلاج البرد

عن طريق تناوله بانتظام أثناء البرد لقدرته الهائلة فى علاج السعال والتهاب الحلق

- لعلاج البشرة وحب الشباب

يساعد الثوم على نعومة البشرة ومعالجة حب الشباب لأنه يحتوى على منظفات طبيعية تقتل الجراثيم المسببة في ظهورحب الشباب، كما يحتوى الثوم على كمية كبيرة من "الأليسين" وهو مقاوم للفطريات ومكافح فى علاج شيخوخة الجلد ومكافحة التجاعيد وتنعيم بشرتك

طريقه استخدامه

يفرك الثوم على البشرة مباشرة ولكن لا يفضل استخدامه لذوى البشرة الحساسة، فضعى معه عسل واخلطيهم لكى يعمل على الترطيب

- للتخسيس

يعمل على التخسيس وخاصة فى منطقة البطن حيث أثبتت "دراسة كورية" أن الثوم له مفعول كبير فى التخسيس وخسارة الوزن لأنه يعمل على حرق والتخلص منها وخاصة إذا تناولنا الثوم على الريق قبل الفطار

- لمنع الإصابه ببعض الأمراض منها

يساعد فى علاج مشاكل المعدة، التخلص من الفطريات والديدان، الوقاية من مرض السكر، مرض السرطان، منع مشاكل القلب، ويقوى الكبد، وتقليل ارتفاع ضغط الدم....

- لعلاج آلام الأسنان

من خلال وضع فص الثوم الثوم وهرسه على السنه أو الضرس المصاب وتركه لمده دقايق سينتهى الألم لما يحتويه الثوم من "الأليسيبن"

- لعلاج آلام الأذن

عن طريق خلط زيت السمسم مع القرنفل والثوم وتسخينهم واستخدامه كقطرات للأذن وتركه لمدة ربع ساعه أو اكثر

- لعلاج الأظافر

عن طريق عصر الثوم مع قرنفل مطحون ووضعه على الظافر وللتخلص من رائحته أستخدمى عصير الليمون لغسل يديك

- لعلاج البواسير

لما يحتويه الثوم من حمض كبريتى "الأليسين" وهذا الحمض يعمل كمضاد حيوى يعمل على التقليل من نزيف القناة الشرجية التى قد تحدث عند الإصابة بالبوسير

وينصح فى النهاية بعدم استخدام الثوم مباشرةً على البشرة الحساسة لما قد تسببه من أضرار.

 

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