العثور على جثة عروس بمنزلها بالجيزة.. والمباحث تكشف الحقيقة

شيماء مصطفى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم السبت، من كشف ملابسات العثور على سيدة "حديثة الزواج" داخل منزلها بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وتوصلت تحريات العقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه أثناء استحمام المتوفاة، حدث تسرب غاز من السخان، ما أدى لإصابتها بحالة اختناق ووفاتها.

وبسؤال زوجها عبد الله أحمد، 22 عاما، سائق توك توك، أيد ما جاء بالتحريات، لافتًا بأنه تزوج منذ فترة قصيرة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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