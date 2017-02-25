كل هذا الوقت ونحن نهدر قشر البصل.. فوائده مذهلة

شيماء مصطفى

قشر البصل لدينا له مصير واحد، وهو صندوق القمامة، إلا أنه بعد قراءة السطور التالية لن يكون هذا مصيره.

وبحسب موقع "go healthy food" المتخصص بالغذاء الصحي. فقد وجد الباحثون أن تلك القشرة المهملة تحتوي على كنز من الفوائد، لا سيما antioxidants أي المواد المضادة للأكسدة.

وأشار الباحثون إلى أن القشرة تحتوي مستوى عال من مضادات الأكسدة، أعلى بكثير من الموجودة في البصل نفسه وهذا يجعله مضادا حيويا، ومضادا للميكروبات، ومطهرا طبيعيا لأن له محتويات غذائية مفيدة،

كما يشير الخبراء إلى أن قشر البصل يحتوي على الكيرستين الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم ومنع انسداد الشرايين، بالإضافة إلى غناه بالألياف ومركبات الفينولية التي تساعد في الوقاية من مرض الشريان التاجي.

كما تخفف قشور البصل من مشاكل الجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان وداء السكري، حيث أن المركبات الفينولية في البصل تقوم بمنع مرض الشريان التاجي وخصائص مضادة للسرطان.

طرق مفيدة لاستخدامه:

- الطريقة الأسهل لاستخدام قشر البصل والحصول على فوائده هي إضافة عدد قليل من قشر البصل إلى الحساء والصلصة وتركها في الحساء حتى ينضج بشكل صحيح.

- يمكنك أخذ القشر ونقعه في الماء وتناوله.

- كما يمكن شرب شاي قشر البصل، بعد تركه منقوعا في الماء الدافئ لبعض الوقت .

شبكةعيونالإخبارية

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