اعرف صحتك من ''لون'' لسانك

شيماء مصطفى

لسانك حصانك إذا صونته صانك وإذا خونته خانك".. هكذا كما يقال فى المثل الشعبى المتداول بين الناس ولكن هل خطر على بالك ما هى أهمية لسانك؟

يعتقد البعض ان أهمية اللسان ترجع إلى الكلام والتذوق فقط ولكن للسان فوائد اخرى كثيره، فهو بمثابة مرآه للجسم، فمن خلاله يمكن التحقق من الوضع الصحي، بل ويعتمد عليه الأطباء والأخصائيين للكشف عن بعض الأمراض، وفقا لما ذكره موقع " womenshealthmag".

حيث يبدأ العديد من الأطباء معاينتهم الطبية بفحص اللسان أولا قبل فحص أي عضو آخر من الجسم، لما يقدمه لون اللسان من معلومات كثيرة عن صحة المريض. وكما أشارت "المبادرة الألمانيه" إلى أن فترة ما بعد الاستيقاظ مباشره هى أفضل فترة للكشف عن سلامة اللسان حيث الأطعمة المتداولة والتدخين يؤثران على لون اللسان من خلال الألوان التى تحتويها، بل وأضافت مبادرة "proDente" لحماية الأسنان أن غالبا يمكن اكتشاف الإصابة بعدوى الحمى القرمزية من خلال تغير لون اللسان

ألوان اللسان المختلفة

اللسان الوردي-

هو شكل اللسان الطبيعي، ويكون لامعا وأملسا ومغطى بطبقة خفيفة تميل إلى البياض، وفي هذه الحالة يمكن القول إن المعدة تعمل على هضم الطعام بشكل صحيح، كما يذكر موقع "غيزوندهايت هويته" الإلكتروني.

- اللسان الأحمر

يشير إلى إصابة الجسم بأمراض معدية مثل الحمى القرمزية هي إحدى مضاعفات التهاب البلعوم (Pharyngitis) الذي تسببه جرثومة عقدية من مجموعة تسمى العِقْدِيَّةُ أَ (A Streptococcus).

اعراضها: احتقان فى الحلق، ارتفاع درجات الحراره ، حمى، تلون اللسان بالأحمر والذى يظهر بعد 12-72 ساعات من بعد بداية الحمى

- اللسان الأبيض

يشير على وجود البكتيريا والخلايا الميتة والتي يقوم الطبيب بتحليلها ومن ثم معرفة نوعية البكتريا المصاب بها المريض

- "اللسان الشاحب اللون" الباهت

"يشير إلى فقر الدم "الأنيميا" مع وجود ديدان فى المعدة

- اللسان الأصفر

يشير الى الإصابة بمشاكل فى الكبد والمرارة مع ارتفاع نسبة الصفراء فى الدم

- اللسان الأزرق

يشير إلى الإصابة بأمراض فى الجهاز التنفسي أو القلب

اللسان البني

قد يشير إلى الإصابة بأحد أنواع سرطان الجلد

- اللسان الأسود

من الممكن أن يحدث بسبب نمو الشعر فى حليمات التذوق(حاسة التذوق) فى اللسان

ناتج من أعراض جانبية نتيجة العلاج بمضادات حيوية

تراكم بقايا الطعام

عدم الاهتمام بالفم

كما يمكن الاطمئنان على الحالة الصحية من خلال حجم اللسان أيضا

لسان كبير الحجم

يشير إلى عواقب مرض الغدة الدرقية أو ورم في المخ

لسان نحيف

يشير إلى فقر الدم ومرض في الأمعاء أو علاج بمضادات حيوية

لسان متورم

يدل على وجود حساسية حديثة تهدد حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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