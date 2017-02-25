السمك والألبان تزيد أعراض البرد؟.. تعرف على الحقيقة

شيماء مصطفى

عند تعرض لنزلة البرد فإن أول نصيحة توجه لك ضرورة الابتعاد عن تناول الأسماك ومنتجات الألبان حتى لا تزيد أعراض البرد، فهل تؤثر هذه الأطعمة بالسلب على صحتنا عند التعرض لنزلة البرد؟

ويبتعد كثيرون عن تناول الأسماك خلال إصابتهم بنزلة البرد، إلا أن الأسماك وعلى غير المتوقع تعمل على تخفيف أعراض البرد لما تحتويه من بروتينات مفيدة وفيتامين B12 وهي مواد من شأنها مقاومة أعراض الفيروس، لذا يفضل تناول الأسماك الطازجة عند الإصابة بنزلة البرد.

وفيما يتعلق بمنتجات الألبان فإنه ينصح بتجنبها عند الإصابة بنزلة البرد حيث يزيد الحليب ومنتجاته من نسبة المخاط.

ويفضل استبدال الحليب بالماء والعصائر الطازجة دون تصفيتها أو إضافة سكر لها، خاصة عصير البرتقال والجوافة.

ومن الأطعمة الأخرى التي يفضل الابتعاد عنها أثناء نزلة البرد، الأطعمة المقلية حيث أن الدهون الكثيرة تقلل من قدرة الجهاز المناعي على مواجهة المرض، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالسكر حيث يقلل السكر من قدرة خلايا الدم البيضاء الموجودة بالجسم والمسؤولة عن المناعة.

كما يفضل تجنب تناول الوجبات السريعة كالدجاج والبرجر وغيرها والأطعمة المصنوعة كاللانشون والبيف والتي تضر بأجهزة الجسم بشكل العام والجهاز المناعي بشكل خاص.

شبكةعيونالإخبارية

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