أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب» -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

انخفاض أسعار النفط مع استمرار زيادة مخزون الخام الأمريكي

Google+ Print
انخفاض أسعار النفط مع استمرار زيادة مخزون الخام الأمريكي انخفاض أسعار النفط مع استمرار زيادة مخزون الخام الأمريكي

انخفضت النفط اليوم بعدما زادت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السابع وهو ما يشير إلى أن السوق ما زالت تواجه صعوبة في تقليص تخمة المعروض رغم الجهود التي يبذلها الكثير من المنتجين لكبح الإنتاج.

ووفقا لرويترز، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 564 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير شباط لكن الزيادة جاءت دون تقديرات المحللين الذين توقعوا نموها بواقع 3.5 مليون برميل.

وجاء استمرار نمو المخزونات الأمريكية في الوقت الذي خفض فيه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون خارج المنظمة إنتاج الخام.

وقالت مصادر من أوبك نقلا عن نتائج اجتماع لجنة فنية عقد هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام المشترك باتفاق خفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه أواخر العام الماضي بلغ نحو 86 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وتواصل الولايات المتحدة التي لا تشارك في الاتفاق زيادة إنتاجها. وقال محللون في آي.إن.جي إنهم يتوقعون استمرار نمو الإنتاج الأمريكي مع بقاء الأسعار عند مستوى قوي بما يكفي للتشجيع على زيادة أنشطة الحفر.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا إلى 56.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 54.06 دولار للبرميل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل