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بالفيديو والصور - مخلوق بحري غريب يثير الذعر في الفلبين

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بالفيديو والصور - مخلوق بحري غريب يثير الذعر في الفلبين بالفيديو والصور - مخلوق بحري غريب يثير الذعر في الفلبين

أثار مخلوق بحري "نافق"، الذعر بين أهالي قرية فلبينية بعدما جرفته المياه إلى الشاطئ.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سكان جزيرة "ديناجات" الفلبينية عثروا على مخلوق بحري ضخم جرفته المياه إلى الشاطئ.

وأثار هذا المخلوق حيرة السكان نظرا لشكله الغريب وحجمه الضخم، إذ بلغ طوله 4,5 أمتار.

وليست هذه المرة الأولى الذي يظهر فيها هذا المخلوق البحري الغريب والذي أطلق عليه في وقت سابق اسم "ترونكو" وهي كلمة تعني نصف حوت ونصف دب قطبي.

وجاء إطلاق هذا الاسم على "ترونكو" نظراً لأن له شعراً أبيضاً كثيفاً ويزن حوالي 2000 كيلوجرام.

يذكر أن نفس هذا المخلوق البحري ظهر عام 1924 على سواحل جنوب إفريقيا، ويومها أطلق عليه المهتمون هذا الاسم.

وبحسب الصحيفة يعتقد سكان القرية الفلبينية أن هذا المخلوق ظهر نتيجة الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.

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