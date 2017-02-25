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فشل في السرقة فسقط جثة من ارتفاع 3 أمتار داخل مدرسة بالهرم

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فشل في السرقة فسقط جثة من ارتفاع 3 أمتار داخل مدرسة بالهرم فشل في السرقة فسقط جثة من ارتفاع 3 أمتار داخل مدرسة بالهرم

شرع لص في سرقة مدرسة بمنطقة الهرم، فجر اليوم الجمعة، لكنه سقط من أعلى السور جثة هامدة.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 23 عاما، ليس بها آثار طعنات أو طلقات نارية، حيث تبين أن المتوفي شرع في سرقة المدرسة، بعدما تسلق السور الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3 أمتار.

وأشارت معاينة العميد بهاء سالم، مفتش مباحث الهرم، إلى أن المتوفى علقت قدماه أثناء قفزه من أعلى السور، وأصيب بكسر أعلى الكاحل، ليسقط جثة هامدة، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق

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