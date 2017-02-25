''بيت المقدس'' يُحطم كاميرات مراقبة أمنية وأهلية بالعريش

شيماء مصطفى

اقتحم مسلحون من تنظيم بيت المقدس الإرهابي، محلات سوبرماركت وبيع فاكهة بميدان العتلاوي بدائرة قسم ثالث العريش، وحطموا كاميرات المراقبة الخاصة بها، تلاها اعتلاء المسلحين لأسطح إحدى العمارات السكنية بميدان العتلاوي وتحطيم كاميرا مراقبة تابعة لمديرية أمن شمال سيناء.

كما أثار المسلحون الذعر في الميدان وحطموا إحدى المحلات بشكل كامل في تصعيد جديد لتلك العناصر بالمدينة.

وقال شهود عيان بمدينة رفح إن عناصر مسلحة تطلق على نفسها "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التابعة لما تعرف بـ"ولاية سيناء"، تستوقف حافلات تقل سيدات وطالبات مدراس، وتقوم بإلقاء خطبة عن ضرورة ارتداء النقاب.

وذكر شهود العيان، أن عناصر التنظيم يهددوا السيدات والطالبات بالقتل في حالة عدم ارتدائهن النقاب، وهو الأمر الذي يتكرر يوميًا بمناطق مثل قرية أبو شنار غرب مدينة رفح.

شبكةعيونالإخبارية

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