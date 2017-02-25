''خناقة في شقة دعارة''.. والنتيجة مصرع شاب وتفحم طالبة

شهدت مدينة أسيوط الجديدة، اليوم السبت، واقعة هزت أرجاء المدينة، بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء، داخل شقة للدعارة ، لخلاف على قيمة مستحقات "المتعة الحرام".

و نتج عن المشاجرة بين المتواجدين في الوحدة السكنية مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وإشعال الجناة النيران في الوحدة.

تلقى اللواء عاطف قليعى ،مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باشتعال شقة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة.

وانتقلت قوة من مباحث أسيوط الجديدة، وبصحبتها سيارات الإسعاف وبالفحص، تبين مصرع كل من "ح.ح " ٣٥ سنة ، و " ش.ع " طالبة جثة هامدة حرقًا، وإصابة كل من "ي.ن" ٣٠ سنة ، و"ه . ع "، بطعنات وحروق بالجسم.

وبالفحص تبين أن المتوفين والمصابين كانوا فى "شقة للدعارة" ونشب خلاف بينهما عن أجر "المتعة الحرام" أسفر سقوط قتلى ومصابين.

وجرى تحويل الجثث، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

شبكةعيونالإخبارية

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