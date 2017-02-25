أسعار السيارات فى مصر جميع الماركات موديل 2017 بعد التخفيضات الكبيرة فى الفترة الأخيرة

سمر العشري

أسعار السيارات فى مصر فى الفترة الأخيرة فى ظل ارتفاع وانخفاض سعر الدولار، وحالة الاضطراب التى تسود الاقتصاد المصرى شهدت انخفاض كبير وصل إلى ما يقرب من 150 ألف جنيه على بعض أنواع السيارات، ونظراً لحالة الركود فى عمليات البيع والشراء فقد لجأ موزعى السيارات وأصحاب المعارض إلى تخفيض الأسعار وذلك لتغطية تكاليف ومصروفات المعارض من أجور ومرتبات ومصروفات أخرى،وننشر فى التقرير التالى أسعار السيارات فى مصر جميع الماركات المعروفة والمتداولة فى مصر.

أسعار السيارات ماركة رينو 2017 يترواح سعر السيارة ما بين 160 ألف جنيه للسيارة طراز لوجان مانيوال الفئة الأولى، وحتى 466 ألف جنيه للسيارة ميجان جراند كوبيه أوتوماتيك الفئة الثالثة، أما السيارات طراز كيا 2017 فقد تراوح سعر السيارة ما بين 187 ألف جنيه للسيارة ماركة بيكانتو أوتوماتيك الفئة الأولى، وأغلى سيارة سبورتاج أوتوماتيك الفئة الثالثة والتى وصل سعرها إلى 508 ألف جنيه.

وبالنسبة للسيارة نيسان فيتراوح سعر السيارة ما بين 188 ألف جنيه للسيارة نيو صنى أوتوماتيك الفئة الأولى، وأغلى سيارة ماركة نيو قشقاى الفئة الثالثة ويبلغ سعرها 413 ألف جنيه، أما السيارات طراز شيفرولية 2018 فيترواح سعرها ما بين 183.650 جنيه للسيارة شيفرولية أفيو أوتوماتيك L وأغلى سيارة كروز اوتوماتيك الفئة الثانية ويبلغ سعرها 365 ألف جنيه، وبالنسبة لأسعار السيارات ماركة هيونداى فيتراوح السعر ما بين 155.500 جنيه للسيارة فيرنا مانيوال GLS فاميه، والسيارة توسان أوتوماتيك الفئة الرابعة ويبلغ سعرها 541 ألف جنيه.

أما السيارة جيلى اميجراند فيبلغ سعرها 158 ألف جنيه، والسيارة سينوفا 2017 ما بين 192 ألف جنيه للفئة الأولى و 212 ألف جنيه للفئة الثانية، أما السيارة ماركة شيرى فيترواح سعرها ما بين 135.500 جنيه للسيارة انفى مانيوال و 222 ألف جنيه للسيارة تيجو أوتوماتيك، وبالنسبة للسيارات طراز ميستوبيشى 2017 فأقل سيارة هى لانسر شارك أوتوماتيك الفئة الأولى ويبلغ سعرها 243 ألف جنيه، وأغلى سيارة لانسر شارك أوتوماتيك الفئة الرابعة وسعرها 272 ألف جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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