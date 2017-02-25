أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب» -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

وفاة طفلتين وتسمم 10 افراد لعائلة واحدة بعد تناولهم بسبوسة فاسدة

Google+ Print
وفاة طفلتين وتسمم 10 افراد لعائلة واحدة بعد تناولهم بسبوسة فاسدة وفاة طفلتين وتسمم 10 افراد لعائلة واحدة بعد تناولهم بسبوسة فاسدة

تلقى اللواء "مصطفى مقبل" مساعد الوزير مدير امن سوهاج ،اخطارا من مركز شرطة طما ،بوقوع حادثة تسمم لعائلتين يقطنا في بيت واحد بعد ان تناولوا بسبوسة فاسدة ،وعلى الفور انتقلت قوات البحث الجنائي الى مكان الحادث وترأس القوى اللواء رأفت الفقي مساعد مدير قطاع الشمال ،وبرفقة العميد جلال ابو سحلى ،مأمور مركز شرطة طما ،وبعد عمل التحريات والفحوصات اللازمة تبين ان الاسرتين قد تعرضا لتسمم في منطقة الصدفاوية ،مما ادى الى مصرع طفلتين ،واصابة 10 افراد اخرين بالتسمم .

توفى طفلتين جراء تسممهما من تناول البسبوسة الفاسدة التي قد اشتراها احد افراد الاسرة من السوق يوم الاربعاء الماضي وتناول البسبوسة جميع افراد الاسرة ونقل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي  لتلقي العلاج بينما انتقلت جثتي الطفلتين الى مشرحة مستشفى طما المركزي ،ولقد حرر محضرا بالواقعة ليتم عرضه على النيابة ،لاستكمال التحقيقات في الحادثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار