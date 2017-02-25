وفاة طفلتين وتسمم 10 افراد لعائلة واحدة بعد تناولهم بسبوسة فاسدة

سمر العشري

تلقى اللواء "مصطفى مقبل" مساعد الوزير مدير امن سوهاج ،اخطارا من مركز شرطة طما ،بوقوع حادثة تسمم لعائلتين يقطنا في بيت واحد بعد ان تناولوا بسبوسة فاسدة ،وعلى الفور انتقلت قوات البحث الجنائي الى مكان الحادث وترأس القوى اللواء رأفت الفقي مساعد مدير قطاع الشمال ،وبرفقة العميد جلال ابو سحلى ،مأمور مركز شرطة طما ،وبعد عمل التحريات والفحوصات اللازمة تبين ان الاسرتين قد تعرضا لتسمم في منطقة الصدفاوية ،مما ادى الى مصرع طفلتين ،واصابة 10 افراد اخرين بالتسمم .

توفى طفلتين جراء تسممهما من تناول البسبوسة الفاسدة التي قد اشتراها احد افراد الاسرة من السوق يوم الاربعاء الماضي وتناول البسبوسة جميع افراد الاسرة ونقل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج بينما انتقلت جثتي الطفلتين الى مشرحة مستشفى طما المركزي ،ولقد حرر محضرا بالواقعة ليتم عرضه على النيابة ،لاستكمال التحقيقات في الحادثة.

شبكةعيونالإخبارية

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