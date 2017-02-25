الواتس أب || يكشف فضيحة إشتراك قيادات وضباط شرطة فى شبكة إتجار بالسلاح والمخدرات

حيث تم القبض على مسجل خطر يدعى "رمضان كفتة"، أشهر المسجلين، ومقيم بمنطقة المقطم للاتجار في المخدرات، وكانت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات بقيام مسجل خطر باتخاذ نطاق دائرة قسم شرطة المقطم وكرًا لممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ودائم التردد على منطقتي السيدة زينب والخليفة لمتابعة نشاطه الإجرامي، تم ضبط المتهم بحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي حصيلة البيع و3 هواتف محمولة وبفحصهم، كانت المفاجأة رصد العديد من المكالمات عبر "واتس آب" له مع متهمين آخرين على صفقة من المخدر الحشيش، كما تم رصد مكالمات مع بعض رجال الشرطة بينهم أحد القيادات الأمنية برتبة عميد بمديرية أمن القاهرة.