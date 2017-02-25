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الواتس أب || يكشف فضيحة إشتراك قيادات وضباط شرطة فى شبكة إتجار بالسلاح والمخدرات

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الواتس أب || يكشف فضيحة إشتراك قيادات وضباط شرطة فى شبكة إتجار بالسلاح والمخدرات الواتس أب || يكشف فضيحة إشتراك قيادات وضباط شرطة فى شبكة إتجار بالسلاح والمخدرات

تم توجيه اتهامات إلى  خمسة وعشرون  شرطيا فى ثلاث محافظات بالاشتراك مع "تجار المخدرات" في صفقة حشيش ضخمة داخل البلاد، ويبدأ قطاع التفتيش فى الداخلية فى تجميع الأدلة الكاملة حول تورط ضباط وأمناء شرطة في نطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية بمعاونة  بعض الخارجين على القانون في مساعدتهم فى ممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية .

حيث تم القبض على مسجل خطر يدعى "رمضان كفتة"، أشهر المسجلين، ومقيم بمنطقة المقطم للاتجار في المخدرات، وكانت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات بقيام مسجل خطر باتخاذ نطاق دائرة قسم شرطة المقطم وكرًا لممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ودائم التردد على منطقتي السيدة زينب والخليفة لمتابعة نشاطه الإجرامي، تم ضبط المتهم بحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي حصيلة البيع و3 هواتف محمولة وبفحصهم، كانت المفاجأة رصد العديد من المكالمات عبر "واتس آب" له مع متهمين آخرين على صفقة من المخدر الحشيش، كما تم رصد مكالمات مع بعض رجال الشرطة بينهم أحد القيادات الأمنية برتبة عميد بمديرية أمن القاهرة.

 
 

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رئيس قسم الأخبار

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