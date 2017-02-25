ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 25-2-2017 بالأسواق المصرية

الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 35 جنيه

كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.

الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و 45 جنيه.

الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.

البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.

الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.

زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.