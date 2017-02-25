أسعار العملات اليوم السبت 25-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥١.٣٠٩٨
|٥١.٤٨١٥
|02/25 12:40 ص
|دينار بحريني
|٤١.٥٦٥
|٤١.٦٧٤٦
|02/25 12:40 ص
|ريال عماني
|٤٠.٧٠١٣
|٤٠.٨٠٩٧
|02/25 12:40 ص
|ريال قطري
|٤.٣٠٣٥
|٤.٣١٤٩
|02/25 12:40 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٢٦٦٣
|٤.٢٧٧٩
|02/25 12:40 ص
|ريال سعودي
|٤.١٧٨٣
|٤.١٨٩٨
|02/25 12:40 ص
|دينار أردني
|٢٢.١٠٤٧
|٢٢.١٧٠٤
|02/25 12:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٢١٥
|٢.٢٣٤٧
|02/25 12:40 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٤٧٤٧
|١٩.٦٣٧
|02/25 12:40 ص
|يورو
|١٦.٥١٣
|١٦.٦١٠٩
|02/25 12:40 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٦٧
|١٥.٧٢
|02/25 12:40 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٤٨٨٨
|١٥.٥٨٥٩
|02/25 12:40 ص
|ين ياباني
|١٣.٨١٢٣
|١٣.٩٣١٧
|02/25 12:40 ص
|دولار استرالي
|١٢.٠١٢٦
|١٢.١٣٦١
|02/25 12:40 ص
|دولار كندي
|١١.٨٩٨٣
|١١.٩٧٨٥
|02/25 12:40 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٧٠٦
|١.٨٨٦٢
|02/25 12:40 ص
|كرون سويدي
|١.٧٤١٤
|١.٧٥٢٣
|02/25 12:40 ص
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