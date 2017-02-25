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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم السبت 25/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم السبت 25/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم السبت 25/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

ارتفاع سعر الريال اليوم في  مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2203 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 4.1896 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم السبت في البنوك :

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫٢٢٠٣ جم

٤٫٢٦٦٦ جم

 منذ 14 دقيقة,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫٢١٧٥ جم

٤٫٢٦٦٦ جم

 منذ 14 دقيقة,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٢٠٩٥ جم

٤٫٢٣٧٩ جم

 منذ 14 دقيقة,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫٢٠٢٣ جم

٤٫٢٢٩٢ جم

 منذ 14 دقيقة,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫١٩٩٨ جم

٤٫٢٢٦ جم

 منذ 14 دقيقة,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫١٩٩٦٦٤ جم

٤٫٢٢٦٥٥٤ جم

 منذ 14 دقيقة,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫٢١٣٦ جم

 منذ 14 دقيقة,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫٢١٣٢ جم

 منذ 13 دقيقة,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫١٩٩٩ جم

 منذ 14 دقيقة,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫١٨٠٤٩ جم

٤٫٢٢٦٣٣ جم

 منذ 14 دقيقة,
BM.jpg

بنك مصر

٤٫١٧٨٣ جم

٤٫١٨٩٦ جم

 منذ 14 دقيقة,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫١٧٤٢ جم

٤٫٢٢٧٨ جم

 منذ 14 دقيقة,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫١٧٣٣ جم

٤٫٢٢٣٧ جم

 منذ 14 دقيقة,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫١٦٤٥ جم

٤٫٢١٣٣ جم

 منذ 14 دقيقة,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫١٥٠٩ جم

٤٫١٩٩٩ جم

 منذ 14 دقيقة,
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫١٤٢٥ جم

٤٫٢٠٧ جم

 منذ 14 دقيقة,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫١٣٢٣ جم

٤٫٢٠٩٢ جم

 منذ 14 دقيقة,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫١٢٨٨ جم

٤٫٢٧٠١ جم

 منذ 14 دقيقة,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫١٠١ جم

٤٫٨٠٨ جم

 منذ 14 دقيقة,
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٠٧٣٦ جم

٤٫٢٦ جم

 منذ 14 دقيق

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

 الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.65 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.85 جنيه مصري 

 

 

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