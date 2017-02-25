ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم السبت 25/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

ارتفاع سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2203 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 4.1896 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم السبت في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
٤٫٢٢٠٣ جم
|
٤٫٢٦٦٦ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
كريدي أجريكول
|
٤٫٢١٧٥ جم
|
٤٫٢٦٦٦ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك المصري الخليجي
|
٤٫٢٠٩٥ جم
|
٤٫٢٣٧٩ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
٤٫٢٠٢٣ جم
|
٤٫٢٢٩٢ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
٤٫١٩٩٨ جم
|
٤٫٢٢٦ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك بلوم مصر
|
٤٫١٩٩٦٦٤ جم
|
٤٫٢٢٦٥٥٤ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
٤٫١٨٦٣ جم
|
٤٫٢١٣٦ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك قناة السويس
|
٤٫١٨٦٣ جم
|
٤٫٢١٣٢ جم
|
منذ 13 دقيقة,
|
البنك الأهلي المصري
|
٤٫١٨٦٣ جم
|
٤٫١٩٩٩ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك الاسكندرية
|
٤٫١٨٠٤٩ جم
|
٤٫٢٢٦٣٣ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك مصر
|
٤٫١٧٨٣ جم
|
٤٫١٨٩٦ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
٤٫١٧٤٢ جم
|
٤٫٢٢٧٨ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
٤٫١٧٣٣ جم
|
٤٫٢٢٣٧ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
المصرف المتحد
|
٤٫١٦٤٥ جم
|
٤٫٢١٣٣ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك فيصل
|
٤٫١٥٠٩ جم
|
٤٫١٩٩٩ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك القاهرة
|
٤٫١٤٢٥ جم
|
٤٫٢٠٧ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
٤٫١٣٢٣ جم
|
٤٫٢٠٩٢ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
٤٫١٢٨٨ جم
|
٤٫٢٧٠١ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك التعمير و الاسكان
|
٤٫١٠١ جم
|
٤٫٨٠٨ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك البركة
|
٤٫٠٧٣٦ جم
|
٤٫٢٦ جم
|
منذ 14 دقيق
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.65 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.85 جنيه مصري
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