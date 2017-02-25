استقرار سعر االحديد و الأسمنت اليوم السبت 25/2/2017

يشهد الحديد هذه الفترة حالة من الانخفاض الحاد في قيمته علي الرغم من معاودة ارتفاع سعر الدولار حاليا ، وأيضا وسط ارتفاع كبير في أسعار الذهب في محلات الصاغة، وعلي الرغم من كل هذه العوامل إلا أن الحديد مازال يستمر في الهبوط، حيث تلجأ الشركات إلي المنافسة الشديدة بين بعض وأيضا العامل الذي أثر بشكل كبير هو حالة الركود الشديد التي شهدتها الأسواق بعد قرار التعويم الجنية .
سعر الحديد اليوم السبت :
|إسم الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|حديد عز
|عز
|8700 جنيه
|حديد بشاي
|بشاي
|8600 جنية
|حديد الدخيلة
|الداخلية
|8700 جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|8600 جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|8650 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|8650 جنية
|الوطنية للصلب
|العتال
|8650 جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|8550 جنية
|حديد المراكبي
|المراكبي
|8550 جنية
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|8500 جنية
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|8500 جنية
|حديد العشري
|العشري
|8500 جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|8550 جنية
|حديد سرحان
|سرحان
|غير متاح
|حديد قوطة
|قوطة
|8500 جنية
|حديد المعادي
|المعادي
|8550
سعر الأسمنت اليوم السبت :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|705 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|685 جنية
|أسمنت اسيوط
|المهند
|740 جنية
|الفهد
|الفهد
|700 جنية
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|690 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700 جنية
|أسمنت حورس
|حورس
|690 جنية
|أسمنت النهضة
|النهضة
|685 جنية
|أسمنت الصخرة
|الصخرة
|685 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|700 جنية
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|705 جنية
|أسمنت الممتاز
|الممتاز
|710 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|685 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|698 جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|683 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|755 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|735 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|683 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|700 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|735 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|غير متاح
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|718 جنية
|السويدي
|السويدي
|698 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|700 جنية
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|718 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|680 جنية
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|780 جنية
|أسمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنية
|أسمنت البرج
|البرج
|780 جنية
|أسمنت الساحل
|الساحل
|850 جنية