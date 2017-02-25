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استقرار سعر االحديد و الأسمنت اليوم السبت 25/2/2017

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استقرار سعر االحديد و الأسمنت اليوم السبت 25/2/2017 استقرار سعر االحديد و الأسمنت اليوم السبت 25/2/2017

 يشهد الحديد هذه الفترة حالة من الانخفاض الحاد في قيمته علي الرغم من معاودة ارتفاع سعر الدولار حاليا ، وأيضا وسط ارتفاع كبير في  الذهب  في محلات الصاغة، وعلي الرغم من كل هذه العوامل إلا أن الحديد مازال يستمر في الهبوط، حيث تلجأ الشركات إلي المنافسة الشديدة بين بعض  وأيضا العامل الذي أثر بشكل كبير هو حالة الركود الشديد التي شهدتها الأسواق بعد قرار التعويم الجنية .

 اليوم السبت   :

إسم الشركة إسم المنتج السعر
حديد عز عز 8700 جنيه
حديد بشاي بشاي 8600 جنية
حديد الدخيلة الداخلية 8700 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 8600 جنية
حديد عطيه عطيه 8650 جنية
حديد الجارحي الجارحي 8650 جنية
الوطنية للصلب العتال 8650 جنية
حديد المصريين المصريين 8550 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8550 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 8500 جنية
ستيل                    مصر ستيل 8500 جنية
حديد العشري                   العشري 8500 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8550 جنية
حديد سرحان سرحان غير متاح
حديد قوطة قوطة 8500 جنية
حديد المعادي المعادي 8550

 

 اليوم السبت   :

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 705 جنية
أسمنت النصر النصر 685 جنية
أسمنت اسيوط المهند 740 جنية
الفهد الفهد 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 690 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية
أسمنت حورس حورس 690 جنية
أسمنت النهضة النهضة 685 جنية
أسمنت الصخرة الصخرة 685 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 700 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 705 جنية
أسمنت الممتاز الممتاز 710 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 685 جنية
أسمنت العريش العسكري 698 جنية
أسمنت سيناء سيناء 683 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 755 جنية
السويس للأسمنت السويس 735 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 683 جنية
أسمنت تكنو تكنو 700 جنية
أسمنت حلوان حلوان 735 جنية
أسمنت شورى                      شورى غير متاح
مصر بني سويف مصر بني سويف 718 جنية
السويدي السويدي 698 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 700 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 718 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية
أسمنت البرج البرج 780 جنية
أسمنت الساحل الساحل 850 جنية

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