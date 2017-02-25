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ارتفاع سعر الدولار اليوم السبت 25 فبراير 2017 بالبنوك وارتفاع جنوني في السوق الموازي

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ارتفاع سعر الدولار اليوم السبت 25 فبراير 2017 بالبنوك وارتفاع جنوني في السوق الموازي ارتفاع سعر الدولار اليوم السبت 25 فبراير 2017 بالبنوك وارتفاع جنوني في السوق الموازي

 مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.90 جنيه مصري في مصرف ابو ظبي الإسلامي وآخر ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك  وآخر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم السبت 25/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة  العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك  :

 

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

١٥٫٩ جم

١٦ جم

 منذ 9 دقائق,
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٩ جم

١٦ جم

 منذ 9 دقائق,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٨ جم

١٥٫٩ جم

 منذ 9 دقائق,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

١٥٫٧٩ جم

١٥٫٨٩ جم

 منذ 9 دقائق,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٧٦ جم

١٥٫٨٦ جم

 منذ 9 دقائق,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٧٦ جم

١٥٫٨٦ جم

 منذ 9 دقائق,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 9 دقائق,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 9 دقائق,
BARAKA.jpg

بنك البركة

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 9 دقائق,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 9 دقائق,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 9 دقائق,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٧٤ جم

١٥٫٨٤ جم

 منذ 9 دقائق,
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

١٥٫٧٣ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 9 دقائق,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 9 دقائق,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

١٥٫٧ جم

١٥٫٧٥ جم

 منذ 9 دقائق,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 9 دقائق,
BDC.jpg

بنك القاهرة

١٥٫٧ جم

١٥٫٧٧ جم

 منذ 9 دقائق,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 9 دقائق,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 9 دقائق,
BM.jpg

بنك مصر

١٥٫٦٧ جم

١٥٫٧٢ جم

 منذ 9 دقائق,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

١٥٫٦٥ جم

١٥٫٧٥ جم

 منذ 9 دقائق,

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.10 جنيه مصري، وسعر البيع 18.50 جنيه مصري . 

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رئيس قسم الأخبار

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