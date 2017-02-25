ارتفاع سعر الدولار اليوم السبت 25 فبراير 2017 بالبنوك وارتفاع جنوني في السوق الموازي

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.90 جنيه مصري في مصرف ابو ظبي الإسلامي وآخر ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك مصر وآخر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم السبت 25/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم السبت في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
كريدي أجريكول
|
١٥٫٩ جم
|
١٦ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
١٥٫٩ جم
|
١٦ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
١٥٫٨ جم
|
١٥٫٩ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
البنك المصري الخليجي
|
١٥٫٧٩ جم
|
١٥٫٨٩ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
١٥٫٧٦ جم
|
١٥٫٨٦ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
١٥٫٧٦ جم
|
١٥٫٨٦ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك بلوم مصر
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك البركة
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك الاسكندرية
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك التعمير و الاسكان
|
١٥٫٧٥ جم
|
١٥٫٨٥ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
١٥٫٧٤ جم
|
١٥٫٨٤ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
١٥٫٧٣ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
البنك الأهلي المصري
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٧٥ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك القاهرة
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٧٧ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك قناة السويس
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
المصرف المتحد
|
١٥٫٧ جم
|
١٥٫٨ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك مصر
|
١٥٫٦٧ جم
|
١٥٫٧٢ جم
|
منذ 9 دقائق,
|
بنك فيصل
|
١٥٫٦٥ جم
|
١٥٫٧٥ جم
|
منذ 9 دقائق,
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.10 جنيه مصري، وسعر البيع 18.50 جنيه مصري .إعلان - Ads إعلان - Ads