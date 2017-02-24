حظك اليوم برج الحوت السبت 25/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: إذا خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة ، حاول مراراً وتكراراً أن تتخلص من ذلك الوضع



عاطفياً: حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجاً جديداً، القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية



صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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