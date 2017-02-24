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حظك اليوم برج الأسد السبت 25/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد السبت 25/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد السبت 25/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تكبر أحلام هذا اليوم، وتطرأ تغييرات إيجابية في مجالك المهني، وتتطور علاقاتك، وقد يكون لك اتصال مهم بشخصية كبيرة

عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة

صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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