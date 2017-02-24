حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 25 فبراير 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنيًا: قد تعاني شعورًا بالإحباط والملل وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على اجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في هذه الفترة



عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك



صحيًا: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحيًا ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية



برج الثور

مهنيًا: قد تعاني شعورًا بالإحباط والملل وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على اجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في هذه الفترة



عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك



صحيًا: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحيًا ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية



مهنيًا: يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحة



عاطفيًا: لا تثق بالشريك، لماذا؟ هل السبب هو تجاربك السابقة التي علمتك الحذر حتى من اقرب المقربين؟



صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجيًا وتستعيد رشاقتك



مهنيًا: يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحة



عاطفيًا: لا تثق بالشريك، لماذا؟ هل السبب هو تجاربك السابقة التي علمتك الحذر حتى من اقرب المقربين؟



صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجيًا وتستعيد رشاقتك



برج الأسد

مهنياً: تكبر أحلام هذا اليوم، وتطرأ تغييرات إيجابية في مجالك المهني، وتتطور علاقاتك، وقد يكون لك اتصال مهم بشخصية كبيرة



عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة



صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية



مهنياً: تكبر أحلام هذا اليوم، وتطرأ تغييرات إيجابية في مجالك المهني، وتتطور علاقاتك، وقد يكون لك اتصال مهم بشخصية كبيرة



عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة



صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية



برج الميزان

مهنياً: تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك، وتكون حكيماً في قيادتك الدفة لئلا تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في هذه المرحلة



عاطفيا: شخص ما في العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب منه وإقامة علاقة معه قد تنتهي بالارتباط الجدي غير المنتظر



صحياً: تخلع عنك ثوب التراخي والكسل وترتدي ثوب النشاط والحفاظ على صحة سليمة



مهنياً: تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك، وتكون حكيماً في قيادتك الدفة لئلا تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في هذه المرحلة



عاطفيا: شخص ما في العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب منه وإقامة علاقة معه قد تنتهي بالارتباط الجدي غير المنتظر



صحياً: تخلع عنك ثوب التراخي والكسل وترتدي ثوب النشاط والحفاظ على صحة سليمة



برج القوس

مهنياً: لا تكن ضعيفاً أمام العثرات وشدائدها ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم



عاطفياً: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد



صحياً: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك



برج الجدي

مهنياً: لا تكن ضعيفاً أمام العثرات وشدائدها ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم



عاطفياً: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه وقد تسبب له النفور منك والابتعاد



صحياً: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك



مهنياً: إذا خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة ، حاول مراراً وتكراراً أن تتخلص من ذلك الوضع



عاطفياً: حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجاً جديداً، القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية



صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك



مهنياً: إذا خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة ، حاول مراراً وتكراراً أن تتخلص من ذلك الوضع



عاطفياً: حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجاً جديداً، القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية



صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك