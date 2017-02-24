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بالفيديو..أحمد سعد يكشف حقيقة إنجابه من ريم البارودي

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بالفيديو..أحمد سعد يكشف حقيقة إنجابه من ريم البارودي بالفيديو..أحمد سعد يكشف حقيقة إنجابه من ريم البارودي

هاجم المطرب أحمد سعد مقدمة برنامج "دايرة الشر" الذي يتم عرضه على قناة صدي البلد، بمجرد أن وجهت له سؤلا عن حقيقة إنجابه من الفنانة ريم البارودي، بعد أن كشف أنه مازال يحبها، خلال الحلقة، وردعليها قائلا" انتي كده بتتكلمي غلط لأنك تشيرين لعلاقه غير شرعيه جمعتني بها".

وطالبها سعد بتعديل السؤال، وهو ما قامت به المذيعة على الفور، كما كشف خلال الحوار إنه يحب ريم كثيرا ولكنها متشابهان.

قائلا : "مينفعش سالب مع سالب ولا موجب مع موجب".

أما عن شائعات زواجهما سرا وإنجابها طفلا منه، نفى هذا الأمر وقال إن ريم وعائلتها لا يقبلون ذلك ولا يوجد لديهما مشكلة تمنع زواجهما في العلن.

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