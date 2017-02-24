التضامن: استبعاد 32 ألف شخص من معاش الضمان الاجتماعي لـ''تحسن حالتهم''

شيماء مصطفى

أكدت الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية أنه تم استبعاد 32 ألف شخص من معاش الضمان الاجتماعي، في إطار خطة الوزارة لتنقية الحالات التي لم تعد في حاجة للمعاش وتحسنت حالتهم المادية وأصبح لهم مصدر دخل ثابت.



وقالت مساعد وزيرة التضامن - في تصريح صحفي اليوم - إن من ضمن الحالات التي سيتم استبعادها المتوفين، موضحة أن عدد المستفيدين من معاش الضمان مليون و700 ألف شخص.



وأضافت أن الوزارة ستقوم بالمواءمة بين معاش التضامن الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة"، لتوفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة.



وأوضحت أنه سيتم تنظيم حملات تحقق مكثفة لاستبيان الحالات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع برنامج تكافل وكرامة، ولاستكمال البيانات لتغطية أكبر قدر من الأسر الفقيرة، واستبعاد من لا يستحق.

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