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ميركل تزور مصر 2 مارس على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى

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ميركل تزور مصر 2 مارس على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى ميركل تزور مصر 2 مارس على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى

أعلن المتحدث باسم الألمانية شتيفان زايبرت، اليوم ، أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سوف تتوجه إلى فى الثانى من مارس القادم على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وأوضح زايبرت، أن ميركل ستعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح تتطرق إلى العلاقات الاقتصادية المشتركة والأوضاع فى ليبيا، ومكافحة الارهاب بالمنطقة، وفي أفريقيا فضلًا عن الهجرة غير الشرعية المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية- فى مؤتمر صحفي- بأن ميركل ستلتقى أيضًا برئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل لبحث التعاون بين البلدين، مضيفًا أنها ستلتقى أيضا بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكذلك بقداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يذكر أن المستشارة الألمانية سوف تتوجه لليوم التالي إلى تونس، حيث تلتقي بكل من الرئيس التونسى ورئيس الوزراء.

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