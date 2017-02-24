احذر تجاهل ضوء التحذير الخاص بخزان الوقود

شيماء مصطفى

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن حوالي 827000 شخص كل عام يتجاهل ضوء التحذير الخاص بخزان الوقود الامر الذى يترتب عليه توقف السيارة في منتصف الطريق.

وكشف استطلاع أجرته احد شركات التأمين أن حوالي 25 % من السائقين يعتقد انه يستطيع ان يسير بسيارته ما يقرب من 40 ميل (65 كم) بعد إضاءة لمبة التحذير الخاصة بخزان الوقود.

واشارت الصحيفة إلى أن الرجال هم الشريحة الأكبر الذين يعتقدون أن السيارة لا يزال لديها ما يكفي من الوقود للسير لمسافة 32 ميل (50 كم) بعد ضوء التحذير، أما النساء فهن أكثر حذرا في قيادة السيارة لمسافة اقل بعد ضوء التحذير تصل إلى 24 ميل (39 كم).

واضافت الصحيفة إلى أن نفاذ خزان الوقود ليس من المواقف الكوميديا كما يظن البعض، ويمكن أن يكون من أكثر الموقف خطورة تحديدا اذا كنت وحيدا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل اننا يجب أن ندرك أن مقاييس الوقود ليست أدوات دقيقة حتى في السيارات الحديثة، والتكنولوجيا الأساسية القائمة عليها طريقة حساب مستوى الوقود تعتمد علي العوامة.

وهذا ما يفسر لماذا مستوى البنزين في خزان الوقود يمكن أن ينخفض أو يرتفع إذا كانت سيارتك تسير علي طرق مرتفعة أو منخفضه، وهذا يعني أنه عندما تخبرك سيارتك كم ميلا يمكن ان تسير فإنه لا يمكن أن يكون قياسا دقيقا يمكن الوثوق به.

ومن الاضرار التي تترتب من الاعتماد علي الجزء الأخير من خزان الوقود هو خطر انسداد الفلاتر والمضخات نتيجة الرواسب المتراكمة أسفل الخزان.

لذا ينصح الخبراء لتجنب الأضرار التي تنتج من استخدام الجزء الأخير من خزان الوقود والمحافظة علي سيارتك من الأعطال وتوفير تكاليف تغير مضخات البنزين والفلاتر، هو التزود بالوقود عندما يصل المؤشر الي ربع خزان الوقود.

شبكةعيونالإخبارية

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