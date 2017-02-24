كيف أوقع ضباط الآداب بصاحب صفحة ''أنا ولد مو بنت'' على ''whose here''؟

عيون

ألقت قوات الشرطة بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، القبض على شاب سوري؛ لاتهامه بالتحريض على ممارسة الشذوذ الجنسي بالدقي.



وردت معلومات للعميد محمود هويدي، مدير مكافحة جرائم الآداب العامة بالجيزة، بأن شاب سوري أنشأ صفحة عبر موقع "whose here" الخاص بالشواذ تحت مسمى "بالقاهرة أنا ولد مو بنت"؛ لممارسة الفجور مع الرجال مقابل مبلغ مالي.



وبتكثيف التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، اتفق مصدر سري على التقابل معه بشارع الدقي بعد محادثات دارت بينهما على ممارسة الشذوذ.



وتمكن الرائد أحمد لاشين، الضابط بمكافحة جرائم الآداب العامة بالجيزة، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وتبين أنه يدعى "محمد. غ"، 24 عاما، سوري الجنسية، وبحوزته هاتف محمول يحوي 31 ورقة شات بها اتفاقات جنسية، وصور عارية له.



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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