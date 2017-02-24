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بالفيديو والصور.. قصة صاحب الوجه الضاحك على ''فيسبوك''.. وأين هو الآن؟

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بالفيديو والصور.. قصة صاحب الوجه الضاحك على ''فيسبوك''.. وأين هو الآن؟ بالفيديو والصور.. قصة صاحب الوجه الضاحك على ''فيسبوك''.. وأين هو الآن؟

لطالما صاحبت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة الضاحكة التي تداولها معظم رواد هذه المواقع دون أن يعلموا أنها تعود لشخصية حقيقية بالفعل.

وتعود هذه الصورة للصيني "ياو مينج"، لاعب كرة السلة المعتزل ونجم NBA السابق.

وظهرت ضحكة "مينج" لأول مرة في مؤتمر صحفي حضره في مايو 2009، عندما قال زميله "رون أرتيست" تعليق كوميدي، حيث أطلق الصيني ضحكته التي اشتهرت فيما بعد حول العالم.

وأول من رسم وجه "مينج" الضاحك هو الفنان "ويندلو" في 31 أغسطس 2010، مصاحب بتعليقات ساخرة، وفيما بعد أصبح الوجه الضاحك سلسلة قصص ساخرة و"كوميك" على الفيسبوك.

وبعد فترة اعتزال للعب كرة السلة عاد "ياو مينج"، للأضواء من جديد لكن هذه المرة ليس كلاعب لكن كرئيس لاتحاد كرة السلة الصيني، حيث تم انتخابه رئيسًا له في الانتخابات التي أجريت الخميس.

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