كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكي ''مسبق الدفع''

شيماء مصطفى

في بداية فبراير، وجّه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، رسميًا، شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني المُقامة بطريقة غير قانونية، سواء في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة الخاصة، هنا تجد معلومات تهمك عن العدادات الكودية.



- كيف يعمل العداد الكودي؟

يقرأ عداد الكهرباء الجديد بيانات الكارت المخصص له، والذي يتم شحنه بالقيمة النقدية الموجودة على الكارت، من خلال نظام برمجة خاص بموديل العداد.



- كم تبلغ قيمة شحن العداد الكودي؟



قيم شحن العداد تبدأ من 20 جنيها وحتى 5000 جنيه، وتصل قيمة الكيلو وات التي تعطيها لك الـ 100 جنيه إلى 424 كيلو وات.



- ما هي طريقة شحن كارت العداد مسبق الدفع؟



يتم شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال "كروت" متاحة في شركات توزيع الكهرباء المنتشرة، بحسب التوزيع الجغرافي للمستهلكين، ومواعيد الشحن بهندسة شركة التوزيع التابع لها، من 8 صباحًا وحتى 12 ليلًا.



- كيف أعرف موعد انتهاء رصيد الكارت الخاص بالعداد الكودي؟



العداد الذكي ينبهك بموعد انتهاء الرصيد مع الوصول إلى 10 جنيهات، عن طريق إضاءة لمبة بيان، وإصدار صوت خافت، وكذلك عند وصول الرصيد لـ 5 جنيهات.

وعند انتهاء الرصيد، فإن للعميل استعادة الكهرباء لمدة 24 ساعة مؤقتًا لحين شحن الكارت، عن طريق وضع الكارت بالمقلوب داخل مكان الشحن بالعداد.



- ما هي مميزات العداد الكودي؟



العداد مسبق الدفع يرصد أي شخص يستخدمه في الأغراض التجارية، ما يعني الحماية من سرقة التيار، ففي حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددا.



العداد مزوّد ببطارية إضاءة يصل عمرها لعشر سنوات، ويستخدم للإضاءة في حالة قرب نفاد الرصيد، أو تشغيل الشاشة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.



عداد الكهرباء مسبق الدفع له إجراءات تأمينية، ففي حالة فتحه بقوة يفصل التيار ولا يعود إلا عن طريق الشركة.



عند فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع يمكن استصدار واحد جديد بثمن 19 جنيها.

شبكةعيونالإخبارية

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