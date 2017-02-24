وظائف خالية بالنيابة والإنتاج الحربي والهيئة الهندسية.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

شيماء مصطفى

أعلنت بعض الوزارات، منذ أيام، عن فرص عمل شاغرة داخل مصر وخارجها، هنا تجد أهم التخصصات المطلوبة، وكيفية التقديم، والأوراق المطلوبة.

وظائف القوى العاملة

بدأت وزارة القوى العاملة، الأربعاء الماضي، وحتى الخميس 2 مارس المقبل، قبول طلبات راغبي العمل في 7 تخصصات طبية، بأحد مستشفيات الرياض بالمملكة العربية السعودية، برواتب تتراوح ما بين 15 ألفا و36 ألف ريال سعودي، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والتأمين الطبي، وتذكرة السفر، وتتنوع التخصصات المطلوبة بين:

استشاري تخدير ورعاية مركزة، براتب من 31 ألفا إلى 35 ألف ريال سعودي.

استشاري أطفال مبتسرين، براتب من 32 ألفا إلى 36 ألف ريال سعودي.

استشاري نساء وتوليد، براتب من 30 ألفا إلى 33 ألف ريال.

استشاري أنف وأذن وحنجرة، براتب من 28 ألفا إلى 30 ألف ريال.

ويشترط في المتقدم الحصول على الدكتوراه، وخبرة بعدها 5 سنوات فأكثر، وتقدم الطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة، 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، مرفق بها السيرة الذاتية، وشهادة الخبرة.

وظائف الهيئة الهندسية

أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بدء قبول راغبي العمل على 8 مهن من طائفة المعمار، بالمشروعات القومية التنموية التي يجري تنفيذها بمحور قناة السويس، من خلال مبادرة تشغيل شباب الصعيد في هذه المشروعات.

وبدأت المبادرة بـ 7 محافظات، وهي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، وعلى الراغب في العمل التقدم إلى مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته بأوراقه الشخصية وبطاقته، على أن يكون من العمالة غير المنتظمة.

وتتضمن المهن المطلوبة مهن؛ حداد، نجار مسلح، مبيض محارة، نقاش، سباك، كهربائي، ومبلط سيراميك، وعمالة عادية.

وظائف الإنتاج الحربي

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن حاجتها لتعيين عدد من العارضين بمنافذ شركات الإنتاج الحربي بالقاهرة والإسكندرية بعقود مؤقتة.

وجاءت شروط التقدم للوظيفة، على أن يكون المؤهل بكالوريوس في "إدارة الأعمال، التجارة، التمويل"، أو أي مؤهل آخر، بحيث يكون السن ما بين 25 و30 سنة.

ويشترط في المتقدم أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين كمندوب مبيعات بإحدى الشركات التي تعمل بمجال مرتبط بالصناعة، وأن يكون الشخص مُلما باللغات الأجنبية "إنجليزي - فرنساوي"، على أن يتم تقديم الطلبات مرفقًا بها السيرة الذاتية مستوفاه جميع البيانات ورقم الهاتف أو الموبايل عن طريق البريد الإلكتروني cvmomp@gmail.com

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الهندسية بشركاتها من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة من التخصصات التالية: كهرباء "تحكم آلي" من الذكور فقط، ميكانيكيا "قوى – إنتاج – ميكاترونيكس" من الجنسين، فلزات، هندسة كيميائية "ذكور فقط"، ومدني.

وجاءت شروط التقدم للوظيفة: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، من المقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بجميع التخصصات، عدا تخصص كهرباء فيكون من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والشرقية، أن يكون تقدير التخرج بدرجة جيد جدًا على الأقل، عدا تخصص الهندسة الكيميائية بدرجة جيد على الأقل، وأن يكون من خريجي دفعات 2012 وما بعدها، وأن يجتاز المتقدم اختبارات التقديم في مادتي: التخصص، ومهارات الحاسب الآلي.

وظائف النيابة العامة

تبحث النيابة العامة عن أشخاص مناسبين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2016 بتقدير عام جيد على الأقل، على ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما، وذلك طبقا للشروط والمواعيد المبينة بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي، وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

وأوضحت أن الملف يُطلب من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي، اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 فبراير 2017، وحتى يوم الخميس الموافق 2 مارس 2017، مقابل مبلغ 200 جنيه فقط بخزينة مكتب التعيينات، بعد تقديم صورة إثبات الشخصية، وصورة المؤهل.

ويُقدّم الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي، اعتبارا من يوم السبت 11 مارس 2017 وحتى الخميس 16 مارس 2017، من الساعة الثامنة وحتى الخامسة مساء، يوميا، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف، وبعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيا، وفق الرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.eg

والأوراق المطلوبة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة هي:

1- شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات.

2- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة.

3- شهادة الميلاد كمبيوتر.

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات، وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد، وفي حالة وفاته يقدم صورة من شهادة الوفاة.

6- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء.

7- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

8- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم.

9- صورة سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية، إذا كان للمتقدم أو لأسرته أرض زراعية.

10- عدد 12 صورة 4&6 حديثة بالملابس الرسمية (البدلة) خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.

11-شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحا بها وظيفته الحالية أو الراتب الشهري والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي إن وجد.

12-قيد عائلي لوالد المرشح ولجد الأب وجد الأم (صورتان من القيد).

13-الملف يطلب من الموظف المختص قبل الموعد المحدد لتقديم الأوراق، نظير سداد مبلغ 200 جنيه بخزينة مكتب التعيينات.

شبكةعيونالإخبارية

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