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انتقامًا للشرف.. شقيقان يقطعان ''العضو الذكري'' لفلاح بالشرقية

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انتقامًا للشرف.. شقيقان يقطعان ''العضو الذكري'' لفلاح بالشرقية انتقامًا للشرف.. شقيقان يقطعان ''العضو الذكري'' لفلاح بالشرقية

انتقم فلاح وشقيقه، مقيمان بقرية "منشية الجديدة" التابعة لدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، من فلاح؛ ببتر عضوه الذكري؛ لوجود علاقة بينه وقريبة للأول.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "ك.ع.الـ.إ" 30 عامًا، فلاح، مُقيم بقرية "غزالة عبدون"، لمستشفى الأحرار العام، مصابًا بكسر بالجمجمة، وبتر عضوه الذكري، وحالته شبه مستقرة، وحرُر عن ذلك المحضر رقم 7636 جنح الزقازيق لسنة 2017.

وتبين من التحريات الأولية، قيام كلًا من: "محمد.إ.الـ" وشقيقه "علي"، باستدراج المجني عليه بواسطة إحدى السيدات، إلى منزلهما بقرية "منشية الجديدة" بفاقوس، قبل أن يقوما بالتعدي عليه بالضرب المبرح وبتر عضوه الذكري؛ لوجود علاقة بين المجني عليه و"أ.الـ.ف" قريبتهم.

وبالعرض علي النيابة العامة بفاقوس، أمرت بضبط وإحضار المتهمان، والاستعلام عن حالة المجني عليه، وكلفت فريق البحث الجنائي بالتحري عن أسباب الواقعة وملابساتها.

 

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