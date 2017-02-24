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أسعار رحلات العمرة في مصر بعد الزيادة "بري وبحري وطيران"

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أسعار رحلات العمرة في مصر بعد الزيادة "بري وبحري وطيران" أسعار رحلات العمرة في مصر بعد الزيادة "بري وبحري وطيران"

إيمان سامي رئيس شعبة اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة أدلت بتصريحات صحفية لجريدة اليوم السابع أكدت خلالها أنها تتوقع إرتفاع رحلات العمرة للموسم الحالي 2017 بنسبة 30% بسبب إرتفاع تكاليف الطيران، مؤكدةً ان تكاليف العمرة للموسم الجديد لم يتم الإستقرار عليها وتحديدها حتى الآن، خاصةً وأن كبرى شركات الطيران العاملة في الموسم " للطيران" و "الخطوط الجوية العربية " لا تزالان تقومان بعمليات مراجعة لأسعار تذاكر الطيران للموسم الحالي 2017 والتي ستختلف خلاله أسعار تذاكر الطيران من شركة لأخرى.

وفي ذات السياق قال ايهاب عبد العال الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أن العمرة للموسم الجديد 2017 سوف تشهد ارتفاعاً يقدر بـ من 60% حتى 80%، بسبب التغيرات المستمرة في اسعار صرف العملات الاجنبية وارتفاع اسعار تذاكر الطيران.

واوضح عبد العال إلى أن سعر العمرة البري للموسم الجديد 2017 سيبدأ من 6500 جنيه وصولاً إلى 7000 جنيه، وسوف تتراوح أسعار العمرة 2017 البحري بإستخدام البواخر من 7000 جنيه حتى 7500 جنيه، وعن رحلات العمرة بالطيران 2017 فقال عبد العال إنها ستبدأ من 8000 جنيه وصولاً إلى 25 ألف جنيه لبرامج الخمس نجوم عالية الجودة.

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رئيس قسم الأخبار

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