تعرف على تفاصيل تحديث واتس اب الجديد

شيماء مصطفى

تحديث واتس اب الجديد ، لا حديث يعلو عليه فى مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث يقوم رواد مواقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك و تويتر” بالحديث عن تحديث برنامج واتس اب ، وهناك الكثير لا يعرف تفاصيل هذا التحديث الذي حاز على إهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، وفى السطور القادمة سنكشف تفاصيل هذا التحديث.

والجدير بالذكر أن موقع ” فيس بوك ” قام بشراء تطبيق واتس اب لذلك قررت الشركة على تحديث البرنامج وإضافة الكثير من الخدمات الجديدة على البرنامج ، وتم تحديث البرنامج مساء يوم الخميس بتحديثات متشابة جداً لبرنامج ” سناب شات” ، وفى النقاط القادمة سنكشف أبرز التغيرات التى طرأت على البرنامج :

1- أصبح بإمكانك تحديث حالتك بمقطع فيديو مصور، أو عدة صور متحركة، بدلا من تحديثها بواسطة الصور الثابتة فقط، أو الكتابة فقط.

2- وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإضافة نص أو رموز تعبيرية على الصور، كما هو موجود على “سناب شات”.

3- أصبح في إمكانك مشاركة الحالة الخاصة بك على “واتساب”، مع جهات الاتصال الموجودة على هاتفك.

4- بمجرد تحديث حالتك الجديدة، سوف يظهر إشعار لكل الموجودين في قائمة هاتفك بتغيرك للحالة، والتي يمكنهم البرنامج من الاطلاع عليها.

5- سوف يرسل لك التطبيق إشعارًا بأسماء من شاهدوا حالتك الجديدة.

6- يمكن لأي أحد من الأشخاص الموجودين في قائمة هاتفك، أن يرسل لك تعليقا على حالتك، وسوف تظهر لك في صورة رسالة خاصة.

7- يمكنك التحكم في من يشاهد حالتك، ومن لا يشاهدها، بحيث يمكنك حجب صديق أو أكثر من مشاهدة الحالة الخاصة بك، دون وضعة في القائمة السوداء.

8- سوف تكون مطالب بوضع مقطع فيديو أو قائمة صور جديدة، كتحديث لحالتك الخاصة، لأن البرنامج سوف يقوم تلقائيًا بمسحها كل 24 ساعة.

9- ممزات “واتسآب” الجديدة أصبحت متاحة في جميع أنحاء العالم، عبر نظام التشغيل iOS وأندرويد وويندوز فون فقط.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads