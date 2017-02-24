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نائب بلجنة الموازنة ||"يجب زيادة رواتب الوزراء والمحافظين من اجل مظهرهم أمام العالم"

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نائب بلجنة الموازنة ||"يجب زيادة رواتب الوزراء والمحافظين من اجل مظهرهم أمام العالم" نائب بلجنة الموازنة ||"يجب زيادة رواتب الوزراء والمحافظين من اجل مظهرهم أمام العالم"

 أكد النائب موافقته على مقترح لمشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والموظفين والمحافظين، معلقًا : "من حقهم لأنهم بياخدوا كلام فاضى.. رئيس الوزراء يتقاضى حاليًا 32 ألف جنيه، شاملة الحوافز، والمحافظين يتقاضون 30 ألف جنيه شاملة الحوافز أيضًا، وأن تكون الزيادة بنسبة 10%.. نحن شعب يجب أن نحافظ على مظهر الوزراء أمام العالم" .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات لـه  "أعترض على توقيت عرض مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين فى هذا التوقيت قبل إقرار الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويجب زيادة الموظفين قبل زيادة رواتب الوزراء" .

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