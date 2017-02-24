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وفاة ربة منزل أشعلت النار في نفسها .. والسبب رفض الزوج الطلاق

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وفاة ربة منزل أشعلت النار في نفسها .. والسبب رفض الزوج الطلاق وفاة ربة منزل أشعلت النار في نفسها .. والسبب رفض الزوج الطلاق

شهدنا كثير في الفترة السابقة في أخر السنوات تقريبا , الكثير من حالات الانفصال و الطلاق و الخلع و الكثير من هذه الحالات و ذلك بسبب ضيق الحالة المادية او مشاكل أسرية , و تسبب هذه المشاكل الكثير من هذه الحالات , و قد يلجئ الكثير الى طرق قد تكون مجنونة لكي تنتهي هذه العلاقة بين الشخصين , و لكن قد يكون الطرق جميعها مغلقة , خاصة ان في و بعض الدول العربية يكون أكثر الاشياء بأيدي الرجل , مثل الطلاق و الانفصال و الكثير من الاشياء , و اليوم نحن أمام قضية غريبة حيث قامت أمراة "ربة منزل" بحرق نفسها .

تلقت مديرية أمن الدقهلية أخطار اللواء أيمن الملاح أخطار يفيد بيه ان أمراة تدعى "ناهد" ربة منزل تبلغ من العمر 23 عام , بلاغ ان السيدة قامت بأشعال النار في نفسها بسبب الخلافات الزوجية , و تفاصيل الحادثة ان السيدة نشبت بينها و بين زوجها خلافات و على اثرها طلبت السيدة من زوجها الانفصال و رفض الاخير ذلك , و هذا ما دفعها الى الاتجاه الى غرفتها و أشعال النار في نفسها عن طريق سكب مادة بترولية "كروسين" على ملابسها و اشعلت النار في نفسها ,و اصيبت بحروق من الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة و نقلت الى المستشفى و لكن فقدت حياتها قبل ان تصل الى المستشفى على أثر هذا الحريق .

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رئيس قسم الأخبار

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