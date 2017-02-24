وفاة ربة منزل أشعلت النار في نفسها .. والسبب رفض الزوج الطلاق

سمر العشري

شهدنا كثير في الفترة السابقة في أخر السنوات تقريبا , الكثير من حالات الانفصال و الطلاق و الخلع و الكثير من هذه الحالات و ذلك بسبب ضيق الحالة المادية او مشاكل أسرية , و تسبب هذه المشاكل الكثير من هذه الحالات , و قد يلجئ الكثير الى طرق قد تكون مجنونة لكي تنتهي هذه العلاقة بين الشخصين , و لكن قد يكون الطرق جميعها مغلقة , خاصة ان في مصر و بعض الدول العربية يكون أكثر الاشياء بأيدي الرجل , مثل الطلاق و الانفصال و الكثير من الاشياء , و اليوم نحن أمام قضية غريبة حيث قامت أمراة "ربة منزل" بحرق نفسها .

تلقت مديرية أمن الدقهلية أخطار اللواء أيمن الملاح أخطار يفيد بيه ان أمراة تدعى "ناهد" ربة منزل تبلغ من العمر 23 عام , بلاغ ان السيدة قامت بأشعال النار في نفسها بسبب الخلافات الزوجية , و تفاصيل الحادثة ان السيدة نشبت بينها و بين زوجها خلافات و على اثرها طلبت السيدة من زوجها الانفصال و رفض الاخير ذلك , و هذا ما دفعها الى الاتجاه الى غرفتها و أشعال النار في نفسها عن طريق سكب مادة بترولية "كروسين" على ملابسها و اشعلت النار في نفسها ,و اصيبت بحروق من الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة و نقلت الى المستشفى و لكن فقدت حياتها قبل ان تصل الى المستشفى على أثر هذا الحريق .

شبكةعيونالإخبارية

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