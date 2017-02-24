مصر للطيران || طرح عروض جديدة لرحلات العمرة بأسعار مخفضة

سمر العشري

أفاد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران "صفوت مسلم" أن بتوجيهات من وزير الطيران المدني ليسير حركة السفر في موسم العمرة، لأول مرة تطرح مصر للطيران عرضاً جديداً يسمي "العمرة الإقتصادية " وذلك لتخفيف من أعباء المواطنين الراغبين في تأدية مناسك العمرة هذا العام، وذلك عبر أسعار خاصة وثابته للذهاب والعودة شاملة الضرائب والرسوم وتعتمد علي مواعيد السفر والعودة وخط السير الرحلة.

سعر تذكرة العمرة الإقتصادية الجديدة :

يوجد سعران لتذكرة العمرة الإقتصادية لإختلاف توجههما لجدة أو المدينة المنورة .

الأولي : بسعر 4300 جنيه للسفر من مطار القاهرة أو برج العرب بالأسكندرية أو الأقصر إلي جدة .

الثانية : بسعر 4500 جنيه للسفر من مطار القاهرة أو برج العرب بالأسكندرية إلي المدينة المنور .

تسري هذة الأسعار من بداية موسم العمرة الذي يبدأمن 1 إبريل وحتي 20 مايو القادم وتطبق علي رحلات الذهاب أيام اليبت والأحد والغثنين والثلاثاء فقط، كما تطبق علي رحلات العودة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والساعات الأولي صباح يوم الجمعة.

شروط الحصول علي تذكرة العمرة الإقتصادية :

ولكن يشرط ان يكون الذهاب والعودة خلال عشرة أيام من تاريخ السفر، ويقام عرض العمرة الإقتصادية بالإضافة إلي أسعار العمرة العادية والتي تم طرحها مؤخراً بالعديدمن الإمتيازات،ويمكن لمنظمي رحلات العمرة الإستعلام عن تفاصيل العرض من خلال مكاتب مصر للطيران المتوفرة بجميع أنحاء الجمهورية والحجز من خلال إدارة الحج والعمرة بأبراج أغاخان بشبرا.

شبكةعيونالإخبارية

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