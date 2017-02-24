الحكومة || صرف علاوة إجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات الأسبوع القادم

سمر العشري

ادلى "محمد وهب الله" رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري بتصريحات صحفية لجريدة الأهرام الحكومية، قال خلالها أن رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل على موعد هام لمناقشة العديد من الملفات والقضايا الحيوية والتي من أهمها ملف زيادة رواتب العاملين بالدولة والأشخاص الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأوضح وهب الله إلى أن مجلس النواب أيضاً يعد سلسلة من الملفات تمهيداً لمناقشتها وإرسالها إلى مجس الوزراء من اجل التصديق عيها .

من أهم تلك الملفات ما يلي :

إقرار علاوة قيمتها 10% للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

مشروع بقانون لزيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم.

إقترح أحد النواب علاوة 20% للعاملين بالدولة من أجل مواجهة الإرتفاع الجنوني للأسعار.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن المجلس قد وجه دعوة لوزراء التضامن والقوى العاملة والمالية، من أجل حضور جلسته يومي 26 و 27 من شهر فبراير الحالي من أجل الوصول إلى قرارات نافذة بشأن المشروعات التي قامت الحكومة المصرية بتقديمها، على أن يكون الأسبوع القادم هو الموعد الاخير لإقرار العلاوة الإجتماعية المنتظرة.

شبكةعيونالإخبارية

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