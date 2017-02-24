السجن وغرامة 30 ألف جنيهاً بسبب تحية العلم فى طابور المدرسة

حيث اصدر الأستاذ عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، قرارًا رسمي يمنع فيه ترديد طلاب المدارس أثناء تحية العلم أي نوع من الكلمات أو العبارات، غير عبارة "تحيا جمهورية مصر العربية" ثلاث مرات، وضرورة رفع علم مصر فى مكان ظاهر وبشكل لائق، ولا يكون قديمًا باليًا أو ممزقًا أو باهت اللون، وضرورة إجراء الصيانة الدورية للعلم، وإلزام المعلمين والتلاميذ بترديد التحية بحماس، وحذر المسئول من التقصير فى حق العلم وإهانته يعرض وأكد أن عقوبة ذلك الفعل بالحبس عام كامل، وغرامة مالية حوالى 30 ألف جنيه، وذلك وفقاً لقانون رقم 41 لسنة 2014.