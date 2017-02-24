أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

السجن وغرامة 30 ألف جنيهاً بسبب تحية العلم فى طابور المدرسة

Google+ Print
السجن وغرامة 30 ألف جنيهاً بسبب تحية العلم فى طابور المدرسة السجن وغرامة 30 ألف جنيهاً بسبب تحية العلم فى طابور المدرسة

جميعنا تشرف بالوقوف فى طابور المدرسة، وقمنا بتحية العلم وسماع الإذاعة المدرسية، ورددنا  "تحيا جمهورية العربية، ثلاث مرات، وكانت تنتابنا حالة قشعريرة فى أبداننا من تحية العلم، وكنا نصيح بأعلى صوتنا فرحين بذلك الأمر، لكن ترى ما الذي تغير فى تلك الفترة، وكيف تغيرت العادات وقل الانتماء لهذا البلد العظيم، وما الذي اضطر المسئول فى محافظة السويس ووكيل وزارة التربية والتعليم لإصدار فرمان وقرار رسمي يعمم على كل مدارس المحافظة ويحمل فى طياته تهديد ووعيد للمخالفين .

حيث اصدر الأستاذ عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، قرارًا رسمي يمنع  فيه ترديد طلاب المدارس أثناء تحية العلم أي نوع من الكلمات أو العبارات، غير عبارة "تحيا جمهورية مصر العربية" ثلاث مرات، وضرورة رفع علم مصر فى مكان ظاهر وبشكل لائق، ولا يكون قديمًا باليًا أو ممزقًا أو باهت اللون، وضرورة إجراء الصيانة الدورية للعلم، وإلزام المعلمين والتلاميذ بترديد التحية بحماس، وحذر المسئول من  التقصير فى حق العلم وإهانته يعرض وأكد أن عقوبة ذلك الفعل بالحبس عام كامل، وغرامة مالية حوالى 30 ألف جنيه، وذلك وفقاً لقانون رقم 41 لسنة 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة