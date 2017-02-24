السجن وغرامة 30 ألف جنيهاً بسبب تحية العلم فى طابور المدرسة

جميعنا تشرف بالوقوف فى طابور المدرسة، وقمنا بتحية العلم وسماع الإذاعة المدرسية، ورددنا "تحيا جمهورية مصر العربية، ثلاث مرات، وكانت تنتابنا حالة قشعريرة فى أبداننا من تحية العلم، وكنا نصيح بأعلى صوتنا فرحين بذلك الأمر، لكن ترى ما الذي تغير فى تلك الفترة، وكيف تغيرت العادات وقل الانتماء لهذا البلد العظيم، وما الذي اضطر المسئول فى محافظة السويس ووكيل وزارة التربية والتعليم لإصدار فرمان وقرار رسمي يعمم على كل مدارس المحافظة ويحمل فى طياته تهديد ووعيد للمخالفين .
حيث اصدر الأستاذ عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، قرارًا رسمي يمنع فيه ترديد طلاب المدارس أثناء تحية العلم أي نوع من الكلمات أو العبارات، غير عبارة "تحيا جمهورية مصر العربية" ثلاث مرات، وضرورة رفع علم مصر فى مكان ظاهر وبشكل لائق، ولا يكون قديمًا باليًا أو ممزقًا أو باهت اللون، وضرورة إجراء الصيانة الدورية للعلم، وإلزام المعلمين والتلاميذ بترديد التحية بحماس، وحذر المسئول من التقصير فى حق العلم وإهانته يعرض وأكد أن عقوبة ذلك الفعل بالحبس عام كامل، وغرامة مالية حوالى 30 ألف جنيه، وذلك وفقاً لقانون رقم 41 لسنة 2014.