بيان من التعليم حول نظام امتحان الشهادة الإبتدائية .. وحقيقة إلغاء الثانوية العامة للعام القادم

خلال تصريحات صحفية للسيد الدكتور رضا حجازى والذى يشغل منصب رئيس قطاع التعليم حيث اشار سيادته الى ان الوزارة تدرس الان مقترح الغاء شهادة الصف السادس الابتدائي على مستوى المحافظات بحث يكون الامتحانات قاصرة على مستوى الادارات التعليمية فقط وليس على مستوى المحافظة كما هو متبع حالياً .

وتابع سيادته الى ان الاقتراح المقدم فى حال الموافقة عليه سيعمل بشكل كبير على توفير الكثير من الوقت والمال بالنسبة للوزارة بالإضافة الى التخفيف على اولياء الامور من حدة الارهاق في فترات الامتحانات .

ومن جانب اخر وبالنسبة للشهادة الثانوية فان القيادة الجديدة لوزارة التربية والتعليم ممثلة فى الوزير طارق شوقي تعكف حاليا على وضع خطة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة حيث اشارت المصادر الى ان الوزير الجديد قد وافق على العمل مؤقتاً بمقترح الوزارة القديمة والذى يعرف بنظام البوكليت على ان ان يتم اتخاذ اجراءات جديدة فى العام المقبل والذى سيتضمن الغاء الانظمة القديمة والتى لم تعد مسايرة للعصر الحديث حيث سيتم دخول الجامعات وفقاً لقدرات الطلاب ومستواهم العقلي وذلك للقضاء على الغش بشكلاً قاطع وايضاً القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والتي استوحشت فى الآونة الاخيرة واصبحت تمثل مشكلة مادية كبيرة للأسرة المصرية بالتزامن من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

كما يجدر بالذكر ايضاً ان دخول الجامعات وفقاً لقدرات الطلاب عن طريق اختبارات تجريها الجامعات من الانظمة المطبقة فى العديد من دول العالم والتي اثبتت نجاحها .