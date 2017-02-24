بالصور || بواقي الطعام || إقتصاد جديد ينشط في مصر .. تعرف علي أسعارها

سمر العشري

ظهرت منذ سنة تقريباً سيدة تدعى "أم محمد" ، حيث إفترشت أحد الأرصفة بمنطقة إمبابة الشعبية الشهيرة في القاهرة وقامت ببيع بواقي اللحوم بسعر 15 جنيه للكيلو، وكانت تحصل عليها عندما تقوم بيتجميع البواقي من الأطعمة التي يقوم أحد الفنادق الشهيرة بالتخلص منها بشكل يومي، وقد ساعد أم محمد في هذا الأمر 4 جارات لها، حيث كانوا يجمعون بواقي الطعام التي تحتوي على سويسي ولحوم وكفتة وسجق من أمام أحد الفنادق الكبرى .

ويبدو أن أم أحمد لم تكن الوحيدة في هذا المجال "بيع بواقي الطعام" فقد شاركتها في العمل ذاته أيضاً .

ويبرر هؤولاء ما يقومون به بأنه "لقمة عيش لهم" ، خاصةً وأنهم لا يقومون بأي عملية خداع أو تضليل للمشتري الذي يعلم بأن ما يشتريه هو بواقي طعام، لكنه يقوم بذلك بسبب ثمنه القليل في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.

أسعار بواقي الطعام :

بواقي اللحمة بـ 15 جنيه.

بواقي الجاتوه بـ 2 جنيه .

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شبكةعيونالإخبارية

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