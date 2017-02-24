أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالصور || بواقي الطعام || إقتصاد جديد ينشط في مصر .. تعرف علي أسعارها

Google+ Print
بالصور || بواقي الطعام || إقتصاد جديد ينشط في مصر .. تعرف علي أسعارها بالصور || بواقي الطعام || إقتصاد جديد ينشط في مصر .. تعرف علي أسعارها

ظهرت منذ سنة تقريباً سيدة تدعى "أم محمد" ، حيث إفترشت أحد الأرصفة بمنطقة إمبابة الشعبية الشهيرة في القاهرة وقامت ببيع بواقي اللحوم بسعر 15 جنيه للكيلو، وكانت تحصل عليها عندما تقوم بيتجميع البواقي من الأطعمة التي يقوم أحد الفنادق الشهيرة بالتخلص منها بشكل يومي، وقد ساعد أم محمد في هذا الأمر 4 جارات لها، حيث كانوا يجمعون بواقي الطعام التي تحتوي على سويسي ولحوم وكفتة وسجق من أمام أحد الفنادق الكبرى .

ويبدو أن أم أحمد لم تكن الوحيدة في هذا المجال "بيع بواقي الطعام" فقد شاركتها في العمل ذاته أيضاً .

ويبرر هؤولاء ما يقومون به بأنه "لقمة عيش لهم" ، خاصةً وأنهم لا يقومون بأي عملية خداع أو تضليل للمشتري الذي يعلم بأن ما يشتريه هو بواقي طعام، لكنه يقوم بذلك بسبب ثمنه القليل في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.

بواقي الطعام :

  • بواقي اللحمة بـ 15 جنيه.

  • بواقي الجاتوه بـ 2 جنيه .

صورة ذات صلة

نتيجة بحث الصور عن بواقي الطعام في الاسواق

صورة ذات صلة

نتيجة بحث الصور عن بواقي الطعام في الاسواق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة