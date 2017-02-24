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ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 24/2/2017 بالأسواق المصرية

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ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 24/2/2017 بالأسواق المصرية ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 24/2/2017 بالأسواق المصرية

تشهد  الدواجن عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب  ما كانت تشهده الايام السابقة  من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

 الدواجن اليوم الجمعة :

  • الفراخ البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 32 جنيه.
  • الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 35 جنيه
  • كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.
  • الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و 45 جنيه.
  • الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.
  • البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.
  • الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.
  • زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.
  • زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة :

  • اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.
  • اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
  • اللحم الجملى :  يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.
  • اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.
  • اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.
  • البوفتيك :  وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه
  • اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.
  • اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.
  • اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.
  • اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.
  • السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.
  • الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
  • الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.

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رئيس قسم الأخبار

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